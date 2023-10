Perché Il Gigante di Ferro è il miglior film d’animazione sci-fi mai realizzato

Condividi l'articolo

Il Gigante di Ferro rimane un capolavoro che unisce fantascienza, dramma e sentimento in uno dei miglior film d’animazione mai visti

Il Gigante di Ferro (The Iron Giant) diretto da Brad Bird e uscito nel 1999, è spesso acclamato come uno dei migliori film di fantascienza mai realizzati, e per buone ragioni. All’epoca non ebbe grande successo ma con gli anni il pubblico ha imparato ad apprezzarne la semplicità e la forza, guardandolo e riguardandolo, fino a renderlo un cult.

La storia: il film è ambientato durante la Guerra Fredda, negli anni ’50, e segue le avventure di Hogarth Hughes, un giovane ragazzo che fa amicizia con un gigantesco robot alieno. Non si sa bene da dove venga e quale sia il suo scopo, ma una cosa risulta presto chiara: è un’arma potentissima e distruttiva e volendo potrebbe portare morte ovunque sulla Terra.