Freaks: il finale terrorizza ancora dopo 90 anni

Condividi l'articolo Un film che ha fatto la storia e ci ha consegnato uno dei finali più agghiaccianti mai visti: Freaks Freaks di Tod Browning è il celebre film grottesco del 1932 ambientato in un circo di fenomeni da baraccone. Segue una storia d’amore torbida che funge da ago di una bussola morale contorta e conduce alla celebre domanda che spesso sorge quando si parla di umanità: chi sono i veri mostri? Sì perché antagonisti / protagonisti del film sono un manipolo di “freaks”, veri fenomeni da baraccone di quelli che ai tempi potevano davvero essere esposti nelle gabbie al circo per il divertimento della gente “normale”. In realtà si tratta semplicemente di persone affette da malformazioni o da vari morbi oggi tutti tranquillamente spiegabili e considerati come non più che, eventualmente, disabilità.

La storia è quella di Cleopatra, una trapezista “normale” (e bellissima) che seduce un uomo affetto da nanismo, sempre appartenente al circo, per poi progettare di ucciderlo e rubare la sua ricca eredità con la complicità del forzuto Hercules. Ma l’inganno viene svelato, così come il pregiudizio della donna nei confronti delle anormalità dei “mostri”, ai quali si ritiene superiore.

Capiti gli intenti dell’amante Hans finge di farsi avvelenare e Cleopatra quasi riesce nel suo piano, ma i Freaks si vendicano di lei in un finale raccapricciante che trasforma la storia in un film dell’orrore. Tutti si scagliano su di lei, praticandole torture terribili e inimmaginabili, trasformandola in quello che potete vedere anche in copertina, e nel video a pagina 2.

