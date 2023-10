Condividi l'articolo

Dopo qualche ora passato in coma irreversibile, Matteo Messina Denaro, celebre Boss di Cosa Nostra si è spento all’ospedale dell’Aquila a 61 anni. Era malato di tumore al colon, malattia che gli era stata diagnosticata nel 2020, quando era ancora latitante. Accanto a lui i familiari. Sono infatti arrivati all’Aquila e sono stati presenti fisicamente fuori dalla struttura sanitaria la nipote Lorenza Guttadaurio e la figlia Lorenza riconosciuta recentemente. In particolare, la nipote è assidua nelle visite per stare al capezzale dello zio.

Noto anche con i soprannomi “U siccu” e “Diabolik”, Matteo Messina Denaro era considerato tra i latitanti più pericolosi e ricercati al mondo. Era latitante dall’estate del 1993, quando in una lettera scritta alla fidanzata dell’epoca, Angela, dopo le stragi mafiose di Roma, Milano e Firenze, preannunciò la sua sparizione