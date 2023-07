Condividi l'articolo

Small Soldiers è un film del 1998 diretto da Joe Dante, con protagonisti Phil Hartman, Kirsten Dunst e Tommy Lee Jones, che segue un gruppo di giocattoli al cui interno è incorporato con un microchip di livello militare, che li trasforma da semplici balocchi innocenti in combattenti affamati di guerra. Il film ha incassato 87,5 milioni di dollari, guadagnando circa il doppio del suo budget di 40 milioni, e avrebbe dovuto ricevere un sequel anni dopo, che purtroppo è stato cancellato.

Ora, la società di videogiochi Comadran Studios ha riportato in vita la serie, con un trailer di prova per un progetto chiamato Small Soldiers: War for the Nekron. Creato in Unreal Engine 5, il trailer utilizza strumenti di creazione 3D in tempo reale per creare effetti davvero sbalorditivi. Proprio come il film da cui è tratto, il trailer segue l’action figure Space Elite Ray Razor che segue le tracce di un gruppo di ribelli, qui chiamati, Necroniti, prima di incontrarli e perderli dopo essere stati irrimediabilmente in inferiorità numerica. Il soldato quindi chiama i rinforzi, con altri giocattoli, tra cui il piromante Prick Pyro e il Death Bullet armato di doppia pistola, per dare la caccia alle pacifiche creature. che esplodono dalle loro scatole di plastica, ognuno con il proprio design unico.