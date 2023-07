Pagemaster e la trasformazione del Dr. Jekyll: la scena che ci ha sconvolto l’infanzia [VIDEO]

Condividi l'articolo

Avete il coraggio di rivedere questa scena di Pagemaster? Vi sfidiamo ufficialmente, eccola qui: buona fortuna

Quale scena vista da piccoli in un cartone animato vi ha spaventati a vita e perché proprio questa di Pagemaster? La risposta è ovvia: è terrificante, anche rivista oggi. Inserita poi in un film d’animazione, non certo un genere che (di norma) si lega a momenti tanto spaventosi, fa ancora più paura.

La storia la ricordiamo: un ragazzino timoroso e insicuro, Richard, (la cui voce in originale era di Macaulay Culkin) si ritrova trasportato in un magico mondo animato nel quale vive mille avventure nel mondo della letteratura, che lo porteranno finalmente ad affrontare le sue paure e i suoi timori e gli insegneranno ad essere più coraggioso.