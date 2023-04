News

Serie TV Stranger Things, Netflix annuncia lo spin-off animato Netflix e i fratelli Duffer hanno annunciato lo spin-off animato di Stranger Things Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo La prossima stagione di Stranger Things, la quinta, sarà l’ultima dell’amatissimo show creato dai fratelli Matt e Ross Duffer. Tuttavia non porterà la fine dell’Universo Narrativo di Hawkins e del Sottosopra perchè Netflix ha intenzione di realizzare diversi spin-off dello show. Nelle ultime ore la piattaforma della grande N. ha infatti annunciato di aver ordinato una serie animata ambientata nel mondo di Vecna e soci. Questo sarà creato da Eric Robles e Flying Bark Productions. Robles che hanno precedentemente creato gli show animati Random! Cartoons, Fanboy & Chum Chum e Glitch Tech. Abbiamo sempre sognato un’animazione di ‘Stranger Things’ sulla scia dei cartoni animati del sabato mattina che siamo cresciuti amando, e vedere questo sogno realizzato è stato assolutamente elettrizzante – hanno detto i fratelli Duffer in una dichiarazione. Non potremmo essere più sbalorditi da ciò che Eric Robles e il suo team hanno escogitato: le sceneggiature e gli artwork sono incredibili e non vediamo l’ora di condividere di più con voi! L’avventura continua

I fratelli Duffer hanno confermato vari spin-off all’inizio dell’anno, quando hanno rinnovato il loro accordo con Netflix all’inizio del 2022. Parlando al podcast Happy Sad Confused , Matt Duffer ha affermato che gli spin-off saranno “diversi al 1000%” dall’originale

Ho letto queste voci secondo cui ci sarà uno spinoff di Eleven, che ci sarà uno spinoff di Steve e Dustin o che sarà un altro numero. Non è interessante per me perché abbiamo già fatto tutto questo. Abbiamo passato non so quante ore ad esplorare tutto questo. Quindi sarà molto diverso. Direi che il tessuto connettivo più importante è la sua sensibilità narrativa. C’è una storia che si collega al mondo di Stranger Things, ma in realtà riguarda più il modo in cui la raccontiamo

