Cinema Nicolas Cage: “Ho sempre saputo che avrei fatto Dracula” Parlando con Total Film, Nicolas Cage ha detto come il personaggio di Dracula è sempre stato nel suo destino Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Renfield, nuovo film Chris McKay, autore del recente La Guerra di Domani, vede protagonista Nicholas Hoult con Nicolas Cage nei panni di Dracula (qui il trailer). Quest’ultimo ha recentemente parlato con Total Film, spiegando di aver sempre saputo che un giorno avrebbe interpretato il Principe delle Tenebre e di vedere questo film come una grande sfida poiché è un grande fan delle interpretazioni del personaggio di Christopher Lee, Frank Langella, Bela Lugosi e Gary Oldman. Il concetto di Dracula, di per sé, è una sfida. È già stato fatto così tante volte. È stato fatto molto bene e anche non molto bene. Certamente ammiro Christopher Lee e Frank Langella e Bela Lugosi e Gary [Oldman ]. Ma volevo vedere se potevo portare qualcosa di nuovo al personaggio. E ho anche sempre saputo che a un certo punto dovevo farloIn un certo senso ho sempre saputo che dovevo farlo prima o poi – ha detto Nicolas Cage. Mi sono ispirato a Christopher Lee nel modo di parlare, ma quello era davvero solo un punto di partenza. Conoscevo Cristopher. Ho fatto una piccola scena con lui in “Season of the Witch” e mi è piaciuto molto. Abbiamo avuto molte belle conversazioni e mi ha ricordato un bel po’ mio padre, August. Quindi, da quel momento in poi, mio ​​padre è diventato la mia principale fonte d’ispirazione

Andando avanti l’attore ha anche parlato di come vorrebbe un giorno esplorare altri lati della psiche di Dracula in un altro film.

Ci sono alcuni momenti minori in cui riesci a vedere parte del pathos negli occhi di Dracula. Questo mi ha fatto pensare che forse un giorno mi piacerebbe provare un intero film in cui capisci veramente la sua psiche. Non ho davvero avuto il tempo di approfondire questa cosa in questo film.

Cage ha anche spiegato di aver affrontato il bisogno di sangue di Dracula come se fosse “una dipendenza da alcol o eroina”

Più che imitare mio padre o Christopher Lee, volevo lavorare sulla psiche del mio personaggio. Una dipendenza dal sangue non è dissimile da una dipendenza da alcol, eroina o sesso, quindi ho pensato a come quella lussuria possa portare qualcuno a dimensioni più oscure.

