I 13 migliori Mind Game Movie di sempre [LISTA]

Condividi l'articolo Alla mente, si sa, piace giocare, e quale miglior modo se non buttarsi su un mind game movie? La sfida, di qualsivoglia natura, è una provocazione cui non possiamo resistere, insita in ognuno di noi. Questo ben lo sanno i giocattolai, i pubblicitari, gli scrittori e immancabili, i registi. Il cinema si è infatti dilettato, sin dai suoi albori, a giocare con la nostra mente, con la nostra percezione, a creare talvolta realtà fasulle disvelatesi l’una al di sotto della precedente e mandando il nostro cervello nella direzione sbagliata più e più volte; sino allo stordimento. Di registi che hanno immaginato film intricati e tortuosi ce ne sono stati innumerevoli ma spesso, con la colpa di essere caduti nella loro medesima trappola, non ne sono usciti brillantemente. Coloro che veramente sono stati in grado di architettare delle narrazioni non lineari, sovrapposte, l’una che cela l’altra, e che hanno trasformato un film in un vero e proprio puzzle da assemblare pezzo dopo pezzo, non sono poi molti.

In questa classifica ti elenchiamo quindi i film più aggrovigliati, sfidanti, labirintici della storia del cinema, andando a scoprire, oltre agli immancabili cult del genere, alcune pellicole meno note. Una rassegna dei migliori mind game movies di sempre che ti farà venire il mal di testa!

I migliori Mind Game Movie da vedere

L’uomo senza sonno (2004), Brad Anderson

Questa è la storia dell’assopito operaio Trevor Reznik. Il suo disturbante, avvolgente racconto, con protagonista un Christian Bale smunto e scheletrico, stai certo, non ti farà prendere sonno.

In questo film troverai un uomo che non dorme da più di un anno, allucinazioni, paranoie e sensi di colpa, una Pontiac Firebird, un gioco dell’impiccato e Ivan, che sommati hanno dato vita a una delle interpretazioni più clamorose, stralunate e impressionanti degli anni Duemila. Un film dai toni freddi, dalle personalità algide, per il quale il giusto aforisma è: “il sonno della ragione genera mostri”. Da vedere subito in streaming su Prime Video.

The prestige (2006), Christopher Nolan

Dal romanzo del fantascientista Christopher Priest, il fantascientifico Christopher Nolan ha ricavato una delle sue migliori opere. Al centro della ricca e complessa narrazione vi sono gli illusionisti Alfred Borden e il rivale Robert Angier (rispettivamente Christian Bale e Hugh Jackman).

Inutile tentare di snocciolare quella che è una storia aggrovigliata, da mal di testa come poche, con plot twist dietro ogni angolo ma della quale non ci si può privare. In The prestige si racchiudono le due vite dei suddetti maghi, che, a seguito di un incidente in cui una donna perde la vita in un numero di prestigio, deragliano fino all’esasperazione, tra rancori e rivalità pungenti. Nel cast, se non bastasse, anche il Duca Bianco David Bowie. Puoi noleggiarlo su Chili, Apple Tv o Google Play.

Fight Club (1999), David Fincher

Cult del cinema contemporaneo e capolavoro di David Fincher. Per coloro che non l’abbiano ancora visionato, il club di Edward Norton e Brad Pitt ha poche e semplici regole. Nella distorta e ansiosa realtà dipinta da Fincher, il soggetto centrale è un cittadino americano medio, depresso e insonne, il quale trova un’insolita e patetica cura placebo ai suoi problemi frequentando gruppi d’ascolto per malati terminali.

Qui conosce Marla Singer (Helena Bonham Carter), una ragazza che come lui finge d’essere malata. Di lì a poco, rincontrerà una precedente conoscenza che gli cambierà sostanzialmente la prospettiva sulla sua vita. In Fight Club non mancano poi le critiche al consumismo, ai media e all’alienazione dell’uomo. Un film che ti farà incrociare gli occhi e toglierà il fiato. Guardalo su Prime Video o Disney+.