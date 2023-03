News

Musica Kojima pazzo dei Maneskin: “Li adoro, mi fanno stare bene” Sui social Hideo Kojima ha espresso il suo apprezzamento per i Maneskin ed in particolare per l'ultimo album Rush Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Hideo Kojima è solito esprimere i suoi giudizi sui social su ciò che vede, gioca o ascolta. In qeusto caso, in un recente post, ha lodato i Maneskin e, in particolare, il loro ultimo album Rush (qui la nostra recensione). 2/2

I've never been to a live performance, but it looks like fun! This is a seller! — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) February 4, 2023 È bello… “Rush” dei Måneskin – scrive Kojima. Adoro questa canzone. La ascolto più e più volte sul mio Walkman e su CD, in movimento e al lavoro. Ascolto intenso per settimane. Il groove, il ritmo, la melodia. Mi fa entrare nel groove, mi fa ballare e mi fa sentire bene. È fantastico! Non sono mai stato a una loro performance dal vivo, ma sembra divertente!

Questa non è sicuramente la dichiarazione più strana che Kojima ha fatto recentemente. Parlando con IGN qualche tempo fa, l’autore di Metal Gear aveva infatti spiegato di voelr diventare una I.A una volta morto.

Continuerò a guidare [l’azienda] finché potrò, e l’unica cosa che mi importa è che le nostre radici in fatto di creazione rimangano intatte. Ma sai, probabilmente diventerò un’intelligenza artificiale e resterò nei paraggi dopo morto. Devi essere stimolato in molti modi diversi se vuoi continuare a creare cose nuove, quindi immagino che continuerò a collaborare con gli altri e ad assorbire cose nuove anche se sarò un’intelligenza artificiale.

Tendo ad annoiarmi facilmente. Parte del motivo per cui sono stato in grado di creare giochi per 30 anni è perché la nuova tecnologia sostituisce la vecchia molto rapidamente. La tecnologia che usi oggi potrebbe non essere applicabile domani e sono interessato a capire come incorporare il nuovo. Fare la scelta sbagliata può portare al fallimento, ovviamente. È un po’ come un programma spaziale. Il progetto su cui stiamo lavorando con Microsoft è quello a cui penso già da cinque o sei anni. Il progetto richiedeva un’infrastruttura che non era mai stata necessaria prima, quindi ne ho discusso con molte grandi aziende diverse e ho tenuto presentazioni, ma sembravano davvero pensare che fossi pazzo. Alla fine è stata Microsoft a dimostrare di aver capito, e ora stiamo lavorando insieme al progetto, compreso il fronte tecnologico.

Che ne pensate?

Seguiteci su LaScimmiaGioca