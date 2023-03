Cinema

Musica Morta Linda Kasabian: testimoniò contro Charles Manson dopo l’omicidio di Sharon Tate Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Linda Kasabian è stata interpretata da Maya Hawke e ha anche dato il nome all’omonima band inglese: è morta a 73 anni Ripensando oggi alla famiglia Manson e agli omicidi Tate-LaBianca, quello di Linda Kasabian è forse uno dei primi nomi che vengono in mente. Sì perchè la Kasabian non prese parte ai delitti, in quanto autista designata per la fuga, e in seguito testimoniò contro Manson e gli altri portando fondamentalmente alla loro condanna a morte (poi commutata). Non sappiamo di preciso che cosa avvenne quella sera del 1969, quando lei aveva solo vent’anni: era stata coinvolta nelle attività criminose della famiglia e in seguito testimoniò di essersi pentita non appena udite le grida delle persone aggredite e uccise a Cielo Drive. Rimase chiaramente segnata dall’esperienza, e per molto tempo al centro dell’interesse dei media.

Negli anni c’è chi ha riabilitato la sua figura, dipingendola come “quella che alla fine si è tirata indietro“, e chi invece ha continuato a sostenere che il suo pentimento sia stato simulato e di comodo. La prima concezione ci riporta certamente all’interpretazione del personaggio da parte di Maya Hawke in C’era una Volta a Hollywood di Quentin Tarantino.

Come tutti sanno il suo nome è stato recuperato anche dall’omonima band inglese, i Kasabian, apparentemente solo perché suonava bene e non per commentare o rifarsi in alcun modo agli omicidi o a Manson. La Kasabian è morta all’età di 73 anni, per cause al momento sconosciute e, sembra, in stato di semi-povertà.

Fonte: NME

