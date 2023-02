News Pokèmon, ecco il sostituto di Ash nell’anime [FOTO] Pokèmon Company ha rivelato il personaggio che andrà a sostituire Ash nella nuova serie animata, Friede. Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Le fondamenta del mondo degli anime sono state scosse fino in fondo con l’annuncio che la serie di Pokemon andrà avanti senza le sue due stelle, Ash Ketchum e Pikachu (qui i dettagli). A distanza di qualche tempo, The Pokèmon Company ha tuttavia svelato il nome e il character design del personaggio che andrà a prendere il posto del ragazzo di Pallet Town nella nuova serie che dovrebbe arrivare in questo 2023. Si tratta di Friede che si accompagnerà con un altro Pikachu, anzi, Capitan Pikachu, con tanto di cappello. I due assisteranno e combatteranno al fianco dei due protagonisti della serie Pokémon precedentemente annunciati, Riko e Roy. View this post on Instagram A post shared by Pokémon (@pokemon) Per 27 anni, Pikachu è stato sinonimo del franchise Pokémon – ha dichiarato Taito Okiura, vice presidente del marketing di The Pokémon Company International. E non vediamo l’ora di vedere questo amato Pokémon continuare ad avere una presenza significativa in la serie animata e rimangono un’icona per il marchio.

Furante l’ultimo episodio di Pokémon Ultimate Journeys: The Series, andato in onda qualche mese fa, Ash è diventato finalmente campione del mondo. Per riuscire nell’impresa, si è affidato ad una squadra molto affiatata di Pokèmon: Dragonite, Gengar, Lucario, Sirfetch’d e Dracovish. Ma è stato, ovviamente, il suo fidato Pikachu a eliminare il Charizard di Leon per rivendicare la vittoria.

La determinazione e la perseveranza di Ash Ketchum nel raggiungere il suo obiettivo di diventare il miglior Allenatore di Pokémon al mondo nel corso di 25 stagioni rappresenta il meglio di ciò che significa essere un Allenatore – ha affermato Taito Okiura, vicepresidente marketing di The Pokémon Company International . Non vediamo l’ora di celebrare questo momento con i fan dei Pokémon quando l’ultima stagione di “okémon Ultimate Journeys: The Series e questo episodio che definisce l’avventura andranno in onda in tutto il mondo il prossimo anno. Questa è una stagione che i fan non vorranno perdere!

