Cinema Il Signore degli Anelli, in arrivo nuovo film del franchise Warner Bros ha annunciato la produzione di nuovi film ambientati nell'Universo Narrativo de Il Signore degli Anelli Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Sono oramai passati 20 anni da quando al cinema arrivò Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re, terzo e indimenticabile capitolo del’epopea fantasy diretta da Peter Jackson. Si tratta sicuramente di una delle Trilogie più amate di sempre che riescono ad onorare il materiale di partenza scritto da J.R.R. Tolkien. Tuttavia, i fan sono in attesa di scoprire se prima o poi riusciranno a tornare nella Terra di Mezzo anche al cinema dopo l’esperienza non esaltante avuta con la serie TV Amazon Gli Anelli del Potere (qui la nostra recensione). Ebbene la Freemode di Embracer Group, società che possiede la Middle-Earth Enterprises, compagnia che possiede i diritti della trilogia del Signore degli Anelli, ha annunciato una collaborazione con Warner Bros e New Line Cinema che porterà alla realizzazione di nuovi film.

In seguito alla nostra recente acquisizione di Middle-earth Enterprises, siamo entusiasti di intraprendere questo nuovo viaggio di collaborazione con New Line Cinema e Warner Bros. Pictures, riportando l’incomparabile mondo di JRR Tolkien sul grande schermo in modi nuovi ed entusiasmanti, – ha detto Lee Guinchard, CEO del gruppo operativo Freemode di Embracer Group, in una dichiarazione. Comprendiamo quanto siano apprezzati questi lavori e, lavorando insieme ai nostri partner di New Line Cinema e Warner Bros. Pictures, intendiamo onorare il passato, guardare al futuro e aderire al più alto livello di qualità e valori di produzione

Vent’anni fa, New Line ha compiuto un atto di fede senza precedenti per realizzare le incredibili storie, i personaggi e il mondo de Il Signore degli Anelli sul grande schermo. Il risultato è stata una serie storica di film che sono stati accolti da generazioni di fan – hanno dichiarato i co-presidenti e amministratori delegati del gruppo Warner Bros Pictures Michael De Luca e Pam Abdy. Ma nonostante tutta la portata e i dettagli amorevolmente racchiusi nelle due trilogie, il vasto, complesso e abbagliante universo sognato da JRR Tolkien rimane in gran parte inesplorato nel film. L’opportunità di invitare i fan più a fondo nel mondo cinematografico della Terra di Mezzo è un onore e siamo entusiasti di collaborare con Middle-earth Enterprises e Embracer in questa avventura

