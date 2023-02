Musica: tutte le uscite di Venerdì 17 Febbraio 2023 [ASCOLTA]

Condividi l'articolo

Eccoci a un altro venerdì e al nostro nuovo articolo dedicato alle più interessanti uscite di questa settimana!

Siamo arrivati ad un altro venerdì e come sempre ecco gli aggiornamenti sui più interessanti singoli e album usciti oggi o in questi giorni. Come c’era da aspettarsi la settimana viene segnata dall’uscita di numerosi album dei partecipanti a Sanremo 2023, che chiaramente intendono sfruttare al massimo la visibilità ottenuta grazie al festival.

Ma non mancano importanti uscite a livello internazionale, come il nuovo album di Skrillex e il secondo disco degli Inhaler, la band del figlio di Bono Vox. Ci sono anche tanti singoli interessanti di artisti più o meno celebri, come sempre raccolti per voi nella nostra playlist settimanale (qui sotto) per aiutarvi anche a scoprire nuova musica!