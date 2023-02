News Florence Pugh esalta Chalamet: “Il nostro DiCaprio” Parlando con Vanity Fair, Florence Pugh ha esaltato Timothée Chalamet, suo collega di set in Dune 2, paragonandolo a DiCaprio Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Il 17 novembre 2023 arriverà al cinema il secondo capitolo di Dune, trasposizione cinematografica dei romanzi di Frank Herbert da parte di Denis Villeneuve che vede protagonista Timothée Chalamet. Nel cast di questo nuovo film ci saranno molte new entry rispetto al primo, tra i quali Florence Pugh. L’attrice di Midsommar ha parlato di questa grande opportunità con Vanity Fair, esaltando il giovane attore e pargonandolo addirittura a Leonardo DiCaprio. È il nostro Leo – dice Florence Pugh.

L’attirce ha poi continuato parlando di Dune e dell’importanza di lavorare con colleghi come Chamalet o Austin Butler, anche lui new entry del secondo capitolo.

Fare Dune con questi attori come Timmy [Chalamet] e Zendaya e Austin [Butler] che sono persone straordinarie, numero uno, e attori incredibili, numero due è incredibile. Sono star a modo loro, non nel modo banale di usare la parola. Sono solo… sono persone brillanti. Sono abbastanza fortunata da chiamarli tutti miei amici, il che è super eccitante. Per me poter lavorare con la “giovane Hollywood” del momento, e loro sono belle persone, e poi averli sul mio telefono quando voglio mandare loro un messaggio, per vedere che questa è la direzione in cui sta andando il nostro settore è una sensazione così meravigliosa.

Secondo la sinossi ufficiale di Warner Bros. e Legendary, questo Dune 2 esplorerà il viaggio di Paul Atreides insieme a Chani e ai Fremen mentre è sul sentiero di guerra per vendicarsi dei cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte a una scelta tra l’amore della sua vita e il destino dell’universo conosciuto, si sforza di prevenire un terribile futuro che solo lui può prevedere.Souheila Yacoub, Léa Seydoux, Christopher Walken si sono uniti al cast dell’ensemble, con il ritorno, oltre che del cità citato, Chalamet, di Zendaya, Javier Bardem e altre star.

come una partita a scacchi – ha detto Villeneuve a Empire . Alcuni nuovi personaggi saranno introdotti nella seconda parte, e una decisione che ho preso molto presto è stata che la prima parte sarebbe stata più incentrata su Paul Atreides e il Bene Gesserit, e la sua esperienza di essere in contatto per la prima volta con un diverso cultura. Nelal Seconda , ci sarà molta più roba Harkonnen.

Che ne pensate?

