Videogiochi Tetris, il Trailer del film di Apple con Taron Egerton Ecco le prime immagini di Tetris, nuovissimo film di Apple TV che vedrà protagonista Taron Egerton Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Orami lo sappiamo. I film e le serie tv tratte dai videogiochi stanno spopolando. Dunque era inevitabile che prima o poi si chiamasse in casa uno dei capostipiti del medium, Tetris. Apple TV ha infatti rilasciato il primo trailer del film che vedrà protagonista Taron Egerton nei panni del co-fondatore della Tetris Company, Henk Rogers. In particolare la storia racconterà della ricerca dell’uomo di un uomo per portare il suo gioco sul Game Boy, processo che ha comportato trattative con i funzionari dell’Unione Sovietica e diverse battaglie legali. Il film, in arrivo sulla piattaforma streaming id Apple il prossimo 31 marzo, sarà diretto da Jon S. Baird, regista scozzese famoso per il suo Stanlio & Ollio del 2018. Con Taron Egerton ci saranno Nikita Yefremov che interpreta Pajitnov, con Toby Jones, Roger Allam, Anthony Boyle, Togo Igawa, Ken Yamamura, Ben Miles e Matthew Marsh nei panni invece di varie figure coinvolte nella controversia legale.

Per coloro che (in qualche modo) non ne hanno mai sentito parlare, Tetris è un videogioco del 1984 dell’ingegnere di software sovietico Alexey Pajitnov che richiede al giocatore di ordinare pezzi di forma diversa su un campo da gioco, tentando di completare linee per rimuovere blocchi e ottenere il punteggio più alto possibile prima che lo schermo si riempia. Il suo gameplay semplice ma avvincente lo ha reso immediatamente un successo, e quando una versione è stata portata sul Game Boy portatile nel 1989, il gioco è diventato un successo mondiale. Circa 495 milioni di copie dei vari port e versioni sono state vendute in tutto il mondo e il gioco è diventato parte integrante della cultura popolare al punto che sono stati condotti studi su come può influire sulle funzioni cerebrali delle persone.

Che ne pensate? Lo vedrete?

