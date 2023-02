News

Cinema La Sirenetta, il nuovo Teaser mostra Ursula [VIDEO] Nel nuovo teaser de La Sirenetta rilasciato da Disney possiamo dare una prima occhiata all'Ursula di Melissa McCarthy Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Il prossimo 26 maggio arriverà al cinema La Sirenetta, remake live action del classico Disney del 1989 con protagonista Halle Bailey. (qui il trailer). La Casa di Topolino è dunque ora intenta a pubblicizzare il film e a creare hype nel pubblico. E, cosa meglio di uno dei migliori villain mai creati per farlo? In un nuovissimo teaser appena arrivato sul web possiamo infatti finalmente dare una prima occhiata al look di Ursula, l’inquietante piovra gigante avversaria di Ariel che sarà interpreta da Melissa McCarthy, oltre che ascoltar ela sua iconica e terrificante risata. Nel cast de La Sirenetta oltre alle già citate protagoniste ci saranno Jonah Hauer-King nei panni del principe Eric con il premio Oscar Javier Bardem che sarà invece Re Tritone. Accando a loro Jacob Tremblay (Flounder), Awkwafina (Scuttle) e Daveed Diggs (Sebastian).

Il film sarà diretto da Rob Marshall, dietro la macchina la presa già per altri progetti Disney, come Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare e Il ritorno di Mary Poppins. Recentemente il regista ha parlato con Entertainment Weekly spiegando come questo suo progetto porterà una versione moderna della storia.

La prima cosa è la sua passione: quel fuoco è molto importante – spiega di questa nuova interpretazione di Ariel. Si sente spiazzata ed è davvero una storia epica nel quale deve trovare il suo vero io. Ma ci deve essere anche una grande quantità di gioia. È una strana combinazione di innocenza e saggezza, e una grande quantità di anima e cuore. È molto moderna in questo senso. Non ha paura dell’altro, del mondo umano, specialmente nel nostro film – prosegue Marshall. C’è un muro, fondamentalmente, costruito tra i mondi. Questa è la regola che non viene mai infranta

Nella stessa intervista ha anche parlato del cambiamento fatto su Eric.

Il ruolo di Eric nel film d’animazione, sono sicuro che i creatori originali sarebbero d’accordo con questo, è un classico personaggio di principe imbalsamato con poche cose da fare – dice il regista. C’è un’intera storia che si sviluppa nel nostro film. Ha una madre, una regina, che è una novità. Ha un percorso molto simile ad Ariel, perché gli sembra di non avere un posto nel suo mondo. Questi due spiriti affini si incontrano e insegnano davvero al mondo il pregiudizio e l’abbattimento delle barriere e dei muri tra questi due mondi

