Intervistata da Repubblica, Rosa Chemical è tornato a parlare del bacio dato a Fedez durante il Festival di Sanremo

Condividi l'articolo Durante l’edizione 2023 del Festival di Sanremo appena conclusasi con la vittoria di Marco Mengoni, uno dei monenti ad aver suscitato maggiore polemica è stato sicuramente quello del bacio tra Rosa Chemical e Fedez (qui per vederlo). A distanza di qualche giorno l’artista è tornato a parlare di quanto accaduto con Repubblica spiegando come, secondo lui, l’intera vicenda sia stata ingigantita. Non ne voglio più parlare – dice Rosa Chemical. Mi scandalizzano retrogradi, i bigotti e le persone con i paraocchi

Andando avanti ha voluto anche rispondere a Maddalena Morgante, deputata di Fratelli d’Italia, che lo aveva accusato di portare avanti la cosiddetta rivoluzione fluida.

Mi dispiace che la gente critichi senza sapere. Ero consapevole che parlasse di una cosa che non conosceva. Vorrei sapere se si è ricreduta su di me… Penso di no. Se i politici non vogliono sapere quello che succede e non sono curiosi, come pensano di capire la società

Nell’ultima parte dell’intervista Rosa Chemical ha poi parlato della sua adolescenza quando faceva il writer con lo pseudonimo di Soiek.

Igraffiti sono lo sfogo degli emarginati. Ho lasciato la scuola ma ha frequentato un corso all’Accademia di Comics.

Ha infinite parlato della sua infanzia contraddistinta dalla separazione dei suoi genitori.

Mia madre è estetista, papà è imprenditore e vive all’estero. Sono separati da quando avevo quattro anni, sono cresciuto con mamma ma lo sento. Non facciamo un quadretto patetico. Sono figlio unico. Mia madre mi ha cresciuto con amore, insegnandomi a essere libero, dicendomi che si pagano le conseguenze delle proprie azioni: “Fai quello che ti pare, la vita è tua”

Che ne pensate?

