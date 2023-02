News Io Sono Leggenda 2, il film con Will Smith è in produzione Il produttore Akiva Goldsman ha rivelato a Deadline che il secondo capitolo di Io Sono Leggenda si ispirerà a The Last of Us Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Qualche tempo fa è stato annunciato il sequel di Io Sono Leggenda, film post-apocalittico con Will Smith che lo vedrà protagonista insieme a Michael B. Jordan. Nelle ultime ore il premio Oscar Akiva Goldsman, che ha adattato il romanzo di Richard Matheson del 1954 sul quaelela storia si basa e che scriverà anche il secondo capitolo, ha dato alcuni nuovi dettagli circa la trama parlando con Deadline. Il risalirà al libro originale di [Richard] Matheson ed esplorerà i postumi del finale alternativo del film . Questo [sequel] inizierà qualche decennio dopo rispetto al primo. Sono ossessionato da The Last of Us , dove vediamo il mondo solo dopo l’apocalisse, dopo un periodo di 20-30 anni. Vedi come la terra reclama il mondo, e c’è qualcosa di bello nella domanda, quando l’uomo si allontana dall’essere l’inquilino principale, cosa succede? Sarà particolarmente imponente visivamente a New York. Non so se saliranno fino all’Empire State Building, ma le possibilità sono infinite.

Alla fine del film originale, il personaggio di Will Smith, il dottor Robert Neville, decide di sacrificarsi per salvare Anna (Alice Braga) ed Ethan (Charlie Tahan). Il dottor Neville riesce a trovare una cura appena in tempo e lascia che Anna ed Ethan la consegnino alle autorità per porre fine all’apocalisse dell’infezione. Tuttavia, c’era un finale alternativo sul DVD che mostra che il personaggio di Smith non si suicida insieme agli infetti (di questo finale alternativo ve ne abbiamo parlato qui). Si ripartirà da qui dunque

Io Sono Leggenda fu un autentico successo mondiale, sia di critica che di pubblico. Incassò infatti 585,4 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte dei “soli” 150 stanziati per il budget. Anche se si guarda il mondo critico, si tratta un film assolutamente apprezzato. Prendendo ad esempio l’aggregatore Rotten Tomatoes si può vedere come le recensioni positive siano il 68% del totale.

Che ne pensate?

Seguiteci su LaScimmiaPensa