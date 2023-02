Cinema Sanremo 2023: la Ferragni sale sul palco, Fedez impazzisce Attraverso le sue storie di Instagram, Fedezha celebrato il momento dell'arrivo sul palco di Sanremo di sua moglie Chiara Ferragni Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Si è conclusa la prima serata dell’edizione 2023 del Festival di Sanremo che ha visto Chiara Ferragni presentare accanto ad Amadeus. L’arrivo dell’influencer sul palco dell’Ariston è stata celebrata da suoo marito Fedez a casa che, su Instagram, ha mostrato la sua felicità per il successo della sua compagna. Quella è mia moglie – dice il cantante in una storia su Instagram. Ho fatto dei figli con questa signora

Ma non solo. Poco dopo il suo arrivo a Sanremo, la Ferragni si è anche lanciata in un toccante monologo basato su una lettera che ha scritto alla sè stessa bambina (qui per ascoltarlo integralmente).

Ciao bimba, ho deciso di scriverti una lettera – esordisce la conduttrice di Sanremo. Ogni volta che penso a te mi viene da piangere. Forse perché mi manchi o vorrei farti uscire un po’ di più. Farti vedere quella che ora è la mia vita. Tanta gente mi conosce, anche se non piaccio proprio a tutti. Ma piaccio finalmente a me stessa. Vuoi sapere un po’ del tuo futuro? Ho sempre cercato di renderti fiera. Quello che faccio lo faccio per la bambina che sono stata. In qualunque fase della mia vita c’era un pensiero nella mia testa: non sentirmi abbastanza.

Ogni volta che ho pensato qualcosa di negativo su di me l’ho pensato anche di te e non lo meriti. Voglio dirti che sei abbastanza e lo sei sempre stata. Tutte quelle volte che non ti sei sentita abbastanza bella o intelligente, lo eri. Ricapiterà altre volte, questo è uno di quei momenti. Le sfide più importanti sono con noi stessi.

Se farai sempre del tuo meglio per i tuoi figli, sei una brava madre, anche se non perfetta. Celebra sempre i tuoi successi, anche quelli piccoli. Non sminuirti mai. Da donna dovrai affrontare tante battaglie, leggerai centinaia di commenti che ti ricorderanno il sessismo normalizzato. Essere una donna non è un limite, lottate sempre per cambiare le cose. Io ci sto provando, anche in questo momento. Ti vorrei abbracciare e dirti che alla fine andrà tutto bene e sì, sono fiera di te

Anche questo momento è stato immortalato da Fedez che ha commentato con un “Sono fiero di te” le parole di sua moglie.

