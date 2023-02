Novità Disney+: film e serie TV in arrivo a Gennaio 2023

Condividi l'articolo

Mese davvero rimarchevole questo febbraio per tutti gli abbonati di Disney+. La piattaforma di Topolino ha infatti deciso di portare moltissimi film e serie tv davvero intriganti partendo dal nuovo cinecomic Black Panther: Wakanda Forever per arrivare ad attese nuove serie come Fleishman a pezzi. Di seguito tutte le uscite di Gennaio su Disney Plus.

Novità Disney +: ecco tutti i titoli disponibili a Gennaio 2023

1 Febbraio 2023

Black Panther: Wakanda Forever (Film)

(Film) Chef vs Wild (Reality)

(Reality) La famiglia Proud: Più forte e orgogliosa , Stagione 2 (Serie TV)

, Stagione 2 (Serie TV) The Great North, Stagione 3 (Serie TV)

8 Febbraio 2023

The Hardy Boys, Stagione 2 (Serie TV)

15 Febbraio 2023

The Hair Tales, Stagione 1 (Serie TV)

17 Febbraio 2023

j-hope IN THE BOX (Documentario)

22 Febbraio 2023

9-1-1, Stagione 6 (Serie TV)

Stagione 6 (Serie TV) Fleishman a pezzi, Stagione 1 (Serie TV)

Che ne pensate? Quali titoli vi intrigano maggiormente?