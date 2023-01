Musica

Josh Klinghoffer: dopo i RHCP e i Pearl Jam, ora suona con i Jane's Addiction

Condividi l'articolo Josh Klinghoffer può segnare ufficialmente ben tre band leggendarie nel suo curriculum Josh Klinghoffer ha battuto tutti i record: come chitarrista e sessionman ha collaborato ufficialmente con tre delle band più leggendarie della storia del rock, specie quello alternativo anni ’90: i Red Hot Chili Peppers, dei quali è stato anche membro ufficiale per un decennio; i Pearl Jam, con i quali è stato in tour; e ora, i Jane’s Addiction. Lo storico gruppo, già privato della presenza del chitarrista Dave Navarro nel 2022, ora ne conferma il rimpiazzo con Klinghoffer a causa COVID-19. E Josh farà quindi ufficialmente parte della formazione per tutto il prossimo tour internazionale dei Jane’s Addiction, e forse anche oltre.

An update from the band. pic.twitter.com/qRWy0AGKQm — Jane’s Addiction (@janesaddiction) January 27, 2023

Ora, nonostante una storia fatta di dissapori e incertezze, non sembra che il posto di Navarro nei Jane’s Addiction sia in discussione. L’anno scorso il gruppo ha anche accolto di nuovo il bassista originale, Eric Avery. Ma a causa delle sue varie assenze è vero che Navarro è già stato sostituito in diverse occasioni da Troy Van Leeuwen (Queens of the Stone Age) e Daniel Ash (Bauhaus).

Ora tocca a Klinghoffer, che si prepara a presenziare sul palco con la terza tra le grandi band leggendarie che può inserire nel suo invidiabile curriculum. Domanda: se i Jane’s Addiction continuassero con lui, anziché con Navarro? C’è anche da ricordare che a metà anni ’90 quest’ultimo fu chitarrista proprio per i RHCP, sostituto di Frusciante. Bè, si chiuderebbe un cerchio incredibile.

Fonte: Consequence

