Cinema Joker di Ledger non è un malato mentale secondo un esperto Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Il Joker è sicuramente uno dei villain più importanti della storia del cinema. L’arci nemesiu di Batman ha dato vita a leggendarie interpretazioni tra le quali quella del compianto Heath Ledger. Nel film Il Cavaliere Oscuro di Cristopher Nolan l’attore dà vita a una versione unica del Clown di Gotham che si discosta molto dalle altre interpretazioni. Tant’è vero che lo psichiatra Eric Bender, analizzando il suo comportamento nel film, ha spiegato che, secondo lui, non soffre di alcuna malattia mentale e non dovrebbe stare nel manicomio di Arkham, da sempre la casa del Joker. Se dovessi visitare il Joker, prima di tutto mi chiederei: “L’Arkham Asylum è davvero il luogo giusto per lui?” È un individuo che mi è sembrato non avere alcuna malattia mentale. Sì, c’è qualcosa non va con lui, come si suol dire, in quanto commette crimini, uccide le persone, vuole introdurre l’anarchia. Dice a Due Facce “Se introduci un po‘ di anarchia… se stravolgi l’ordine prestabilito… tutto diventa improvvisamente caos. Io sono un agente del caos”

Tutto ciò mi fa pensare, abbiamo a che fare con problemi reali di salute mentale come depressione o ansia o psicosi, o qualcosa del genere? Non mi pare. Possiamo discutere sul disturbo antisociale di personalità. Certamente soddisfa i criteri per il disturbo antisociale di personalità, e penso che sia uno psicopatico. Non tutte le persone con disturbo antisociale di personalità sono psicopatiche, ma in questo caso penso che lo sia. Dato che è uno psicopatico e non c’è alcuna malattia mentale significativa legata al motivo per cui sta commettendo i crimini, non penso che Arkham sia il posto giusto per lui. Sa cosa sta facendo, quindi non solo non ha una malattia mentale, ma è anche consapevole delle sue azioni, sa che quello che sta facendo è sbagliato. Appartiene al penitenziario di Blackgate.

Che ne pensate di questa analisi del Joker?

