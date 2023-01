News

Serie TV

Videogiochi The Last of Us, le prime recensioni esaltano la serie Le prime recensioni della serie di The Last of Us stanno esaltando il lavoro fatto da HBO sull'IP di casa Naughty Dog Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Il prossimo 16 gennaio 2023 arriverà, in esclusiva su Sky, The Last of Us, serie TV HBO basata sul celeberrimo videogioco di casa Naughty Dog (qui il primo trailer). Nelle ultime ore stanno arrivando le prime reazioni della critica internazionale che stanno esaltando il lavoro fatto sulla celeberrima IP definendo lo show il “miglior adattamento di un videogioco di sempre”. Il più grande adattamento di un videogioco mai realizzato – si legge su The Telegraph: Nelle sue dimensioni, nella rappresentazione del terrore e nella sua credibile visione dell’amicizia nel disastro, The Last of Us è un raro pezzo di televisione: un adattamento che ti fa venire voglia di correre a giocare.

The Last of Us è essenzialmente un The Walking Dead più intelligente e molto meglio eseguito, con valori di produzione più elevati e un cast più piccolo e più forte – scrive Rolling Stones. Gli infetti sono molto imponenti e spaventosi.

The Last of Us è un trionfo che pone fine a qualsiasi ulteriore dibattito sul miglior adattamento di videogiochi di tutti i tempi … Sembra destinato a essere il prossimo grande successo della HBO – scrive il Daily Beast.

Collider ha sottolineato che gli showrunner Craig Mazin e Neil Druckmann hanno “preso questa storia indimenticabile e l’hanno resa più ricca e di maggior impatto, permettendoci di vivere con questi personaggi e questo mondo in un modo che non avremmo potuto nel gioco”. Ha considerato lo show un “successo monumentale“.

Empire ha affermato che la serie TV è alla pari con il gioco.

Facilmente il miglior adattamento di un videogioco mai realizzato: uno che approfondisce la tradizione distopica del gioco, pur rimanendo fedele al suo nucleo emotivo. Come il gioco, anche questo è un capolavoro

Che ne pensate?

Seguiteci su LaScimmiaGioca