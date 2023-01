News

Cinema The Wolf of Wall Street, il racconto di un ex dipendente Dwayne Jackson, ex dipendente di Jordan Belfort, ha raccontato della sua esperienza come dipendente del vero The Wolf of Wall Street Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Stratton Oakmont è il nome della società che Jordan Belfort e Danny Porush, interpretati da Leonardo DiCaprio e Jonah Hill in The Wolf of Wall Street, hanno creato negli anni ’90 e che poi è stata chiusa dopo che le frodi commesse sono venute alla luce. Ma prima che chiudesse, uno dei loro dipendenti era un giovane broker di nome Dwayne Jackson, che ha deciso di raccontare del lavoro “folle” a cui ha assistito lì tra il 1994 e il 1996, prima che la società fallisse. Per cominciare, Dwayne ha parlato dell’inconcepibile quantità di denaro che guadagnava quando lavorava lì. L’ex broker ha ricordato che il suo primo assegno della società era di circa 11.000 dollari, che ha usato per comprarsi un telefono da 1.000 dollari e un cercapersone, prima di prendere l’autobus per tornare a casa. Nonostante la quantità di denaro che lui e i suoi colleghi hanno guadagnato, Dwayne ha detto che erano “spinti” a spenderli tanto velocemente quanto li hanno guadagnati.

Avevano persone che venivano in ufficio e ti prendevano le misure e ti procuravano camicie con colletto – ha ricordato – così come avevamo un collegamento con un concessionario di sport motoristici che avrebbe sistemato i dipendenti con l’auto di loro scelta.

Se lavoravi alla Stratton, avresti potuto semplicemente chiamarli e dire loro che volevi un’auto. Potevi sceglierla e loro ti avrebbero semplicemente portato l’auto. Se sapevano che eri un broker di Stratton, non gli importa di niente.

Ricordando un’esperienza che ha avuto con un manager, Dwayne ha raccontato il momento in cui si è chiesto in cosa si fosse cacciato.

Un giorno c’era una festa ebraica e molti ragazzi ebrei in ufficio volevano andarsene presto, era n venerdì – ha iniziato. E lui ha tenuto questo grande discorso, era decisamente entusiasta di qualcosa, di come siamo tutti agenti di cambio e andremo tutti all’inferno. Si è alzato su una scrivania, ha alzato il portafoglio in aria e ha detto: “Ragazzi, credete in Dio? Questo è Dio. Il mio portafoglio è Dio. Quello che ho nel mio portafoglio è Dio”. Io, cresciuto come un ragazzo di chiesa, l’ho visto in piedi su quella scrivania e ho pensato per certo che sarebbe stato colpito da un fulmine.

Nonostante ciò che The Wolf of Wall Street potrebbe far pensare, Dwayne ripensa con affetto al periodo trascorso a Stratton Oakmont e dice che l’esperienza gli ha insegnato molto.

Ho imparato quello che non volevo essere, e che non volevo essere senz’anima e lavorare per prendere i soldi della gente. Non fraintendetemi, mi sono divertito molto, ho visto molte cose, ho imparato molto ma… se svete intenzione di entrare nella finanza, trovate qualcosa che vi piace, che vi appassiona, e preferibilmente qualcosa che aiuti le persone allo stesso tempo. Ho fatto cose alle persone che non volevano che fossero fatte, o le ho costrette a fare cose. Ma il karma ritorna.

Che ne pensate?

Seguiteci su LaScimmiaPensa