L'artista digitale Vontadeh ha creato una bellissima mod di The Last of Us nella quale Bella Ramsey diventa Ellie

Il prossimo 16 gennaio 2023 arriverà, in esclusiva su Sky, The Last of Us, serie TV basata sul celeberrimo gioco di casa Naughty Dog (qui il trailer). Per questo motivo l’artista digitale Alejandro Bielsa (alias Vontadeh) ha deciso di creare una mod per inserire Bella Ramsey, attrice protagonista dello show, nel gioco, al posto della sua controparte Ellie.

Recentemente lo showrunner della serie di The Last of Us, Craig Mazin, ha spiegato la difficoltà di fare il casting di Ellie e ha elogiato il lavoro fatto da Bella Ramsey.