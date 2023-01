Condividi l'articolo

ItsArt, piattaforma streaming annunciata dall’ex ministro dei Beni culturali Dario Franceschini come la Netflix Italiana è stata un disastro fin dal suo lancio. Per questo motivo il nuovo ministro del governo Meloni Gennaro Sangiuliano ha deciso di staccare la spina. La piattaforma aveva solo 140mila abbonati che si traducono in 246mila euro di entrate a fronte di 7,5 milioni di costi.

ItsArt era stata pensata durante il lockdown 2020 per aiutare il settore artistico italiano messo in ginocchio dalla quarantena. Franceschini volevo che lo Stato, con una propria società, sfidasse i giganti della cultura planetaria mostrando il valore di quella italiana. Tuttavia per quanto le intenzioni fossero lodevoli, lo stesso non si può dire dei risultati. La società ha infatti visto avvicendarsi addirittura 3 amministratori delegati diversi in poco meno di 3 anni dalla sua progettazione e neanche 2 dalla sua effettiva nascita.