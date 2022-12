Novità Netflix: tutte le uscite di Gennaio 2023 [LISTA]

Condividi l'articolo

Il primo mese del 2023 si prospetta davvero spumeggiante per gli abbonati di Netflix. A gennaio arriveranno infatti sulla piattaforma moltissimi attesissimi titoli. Partendo dal nuovo film di Christian Bale The Pale Blue Eye – I delitti di West Point passando per la seconda stagione di Vikings: Valhalla per arrivare a Copenhagen Cowboy, nuova serie tv di Refn. Insomma, tantissima carne al fuoco.

Di seguito la lsita completa delle nuove uscite di Netflix.