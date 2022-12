Novità Disney+: film e serie TV in arrivo a Gennaio 2023

Ecco tutti i titoli da non lasciarsi scappare nel mese di dicembre 2022 sulla piattaforma Disney. Spicca il film The Menù

Inizio del nuovo anno davvero rimarchevole per tutti gli abbonati di Disney+. La piattaforma di Topolino ha infatti deciso di aprire il 2023 moltissimi film e serie tv davvero intriganti partendo dalla seconda stagione di Star Wars: The Bad Batch fino ad arrivare all’atteso film The Menu con Anya Taylor-Joy. Di seguito tutte le uscite di Gennaio su Disney Plus.

Novità Disney +: ecco tutti i titoli disponibili a Gennaio 2023

4 gennaio:

Star Wars: The Bad Batch S2 (serie tv)

Reservation Dogs S2 (serie tv, stagione completa)

The Menu (film)

Marvel Spidey e i suoi fantastici amici S2 (corti)

6 gennaio:

If these walls could sing (documentario)

9 gennaio:

Koala Man (serie tv, stagione completa)

11 gennaio:

Ecco a voi i Chippendales (serie tv)

NCIS 19 (serie tv, stagione completa)

Chasing Waves (docuserie)

The Resident S6 (serie tv)

18 gennaio:

Little Demon (serie tv, stagione completa)

Criminal Minds: Evolution (serie tv)

25 gennaio:

Extraordinary (serie tv, stagione completa) – 25 gennaio

Welcome to Wrexham (serie tv, stagione completa) – 25 gennaio

American Crime Story S1-S2 e Impeachment (serie tv) – 25 gennaio

Che ne pensate? Quali titoli vi intrigano maggiormente?