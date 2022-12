News

Serie TV The Last of Us, lo showrunner elogia Bella Ramsey Parlando con SFX, lo showrunner di The Last of Us Craig Mazin, ha elogiato il lavoro di Bella Ramsey nei panni di Ellie Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Il prossimo 16 gennaio 2023 arriverà, in esclusiva su Sky, The Last of Us, serie TV basata sul celeberrimo gioco di casa Naughty Dog (qui il trailer). I due protagonisti, Joel e Ellie saranno interpretati da Pedro Pascal e Bella Ramsey che daranno vita alla coppia videoludica più famosa della storia recente del gaming. Della seconda ha recentemente parlato lo showrunner dello show, Craig Mazin, che ha spiegato la difficoltà di fare il casting di un personaggio simile. Ellie ha impiegato più tempo perché è un ruolo più difficile da interpretare – ha detto Mazin alla rivista SFX. Dovevamo scritturare una ragazza di 14 anni e recitare è una cosa incredibilmente difficile da fare, giusto? È una cosa facile da sbagliare. Ed è davvero difficile da fare brillantemente. E i bambini non hanno avuto così tanta esperienza di vita. È difficile trovare bambini che possano incarnare quel ruolo. Inoltre, doveva essere divertente, dura, violenta e protettiva con sè stessa. Doveva anche farci credere che avrà questa connessione con Joel, quindi ci è voluto più tempo. Abbiamo visto oltre 100 persone

Una di quelle 100 era proprio Bella Ramsey. Mazin, tuttavia, è stato il primo a vedere la sua audizione prima del suo partner creativo (e co-presidente di Naughty Dog) Neil Druckmann, e questo lo preoccupava.

L’unica paura che avevo era perché avevo visto il suo provino prima di Neil, ero nel panico che non gli sarebbe piaciuta e avrei dovuto vivere per il resto della mia vita sapendo che non avremmo potuto avere la migliore Ellie di sempre. Ma fortunatamente, l’ha amata. E non avremmo potuto fare di meglio. È semplicemente un’artista

Che ne pensate di queste parole? Attendete con ansia la serie di The Last of Us? Ditecelo nei commenti.

