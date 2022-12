A 85 anni se n'è andato Mills Lanex ex pugile divenuto una leggendario per il suo ruolo di arbitro in Celebrity Death Match

Lutto nel mondo della televisone. A 85 anni se n’è andato Mills Lane, ex pugile ed arbitro di pugilato divenuto un’autentica icona e leggenda della televisione per aver interpretato l’arbitro in Celebrity Death Match, lo storico programma comico per adulti in onda su MTV tra il 1998 e il 2002. Era ricoverato da circa una settimana in una clinica. A dare l’annuncio è stato suo figlio Tommy che si trovava insieme a suo fratello Terry e a sua madre Kay al capezzale del padre da tempo malato. Nel 2002, Lane aveva infatti subito un ictus che lo aveva lasciato paralizzato su un lato del corpo e incapace di comunicare verbalmente.

Non sapevi mai quanto tempo aveva – ha detto Tommy a La Reno Gazette. Ci sentivamo come se ci stessimo preparando per tutto questo, ma non c’è modo per preparsi a questo. Ha subito un calo significativo della sua situazione generale. È stata una partenza rapida. Era a suo agio ed era circondato dalla sua famiglia