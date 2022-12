Parlando con E! Margot Robbie ha rivelato di aver improvvisato il bacio che ha dato a Brad Pitt in Babylon

Il prossimo 19 gennaio 2023 arriverà al cinema Babylon, nuovo film di Damien Chazelle che vede protagonisti, tra gli altri, Brad Pitt e Margot Robbie (qui il trailer). Nel film i due attori hanno una scena nella quale si baciano che, tuttavia, non era presente nella sceneggiatura. Come infatti raccontato dall’attrice di Tonya a E!, è stata lei a voler improvvisare quel momento.

Non era nella sceneggiatura – ha detto. Ma ho pensato: Quando avrò di nuovo la possibilità di baciare Brad Pitt? Ci proverò e basta. Ho detto: “Damien, penso che Nellie dovrebbe baciare Jack”. E Damien: “Beh, lei potrebbe – aspetta, aspetta. Tu vuoi solo baciare Brad Pitt.” E io: “Oh, fammi causa. Questa opportunità potrebbe non presentarsi mai più”. E lui ha detto: “Funziona per il personaggio”, e io: “Penso di sì”. E così il bacio è rimasto.