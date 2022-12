News

Serie TV Mercoledì, un dettaglio svela il villain della stagione 2? Un dettaglio notato da alcuni utenti di TikTok potrebbe aver rivelato l'identità del villain della seconda stagione di Mercoledì Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Da circa 2 settimane è arrivata su Netflix Mercoledì, serie TV Netflix ambientata nell’Universo Narrativo de La Famiglia Addams. Il finale molto aperto scritto dagli autori e il grande successo che lo show ha ottenuto sulla piattaforma rende plausibile che la storia continui. Ecco dunque che i fan sono in frementa attesa di sapere cosa le nuove puntate ci riserveranno e vanno a caccia di tutti i dettagli lasciati dagli autori per scoprire qualche anticipazione. E alla fine, uno l’hanno trovato e riguarda Lurch, il maggiordomo simil zombie della Famiglia Addams. Molte persone su TikTok hanno notato che il personaggio ha un aspetto molto diverso mentre guida il carro funebre della famiglia Addams nell’episodio 1 rispetto all’episodio 8. Nella sua prima apparizione, quando accompagna Mercoledì alla Nevermore, sfoggia un occhio più vitreo dell’altro. Tuttavia, questo dettaglio scompare misteriosamente nel finale quando va invece a riprendere la primogenita di Gomez e Morticia dalla scuola.

https://www.tiktok.com/@stenseeditsz/video/7173286240190532870?is_from_webapp=v1&item_id=7173286240190532870

Il dettaglio ha portato molti spettatori a chiedersi se sia un mutaforma a spaccirsia per Lurch. Oltre al cambio di occhio, la telecamera si concentra su Lurch per un tempo anormalmente lungo mentre la narrazione di Mercoledì descrive le questioni in sospeso nella storia. È anche insolito che Morticia, Gomez e Pugsley non si uniscano per venire a prendere Mercoledì quando sono stati lì ogni altra volta. Potrebbero essere indizi che questo Lurch non è in realtà quello che sembra?

Sappiamo che la preside Weems, Gwendoline Christie, è una mutaforma, ma è morta nel finale, per quanto ne sappiamo. È possibile che abbia simulato la sua morte. Tuttavia quale motivo avrebbe per rapire Mercoledì? Staremo a vedere.

Voi che ne pensate?

Seguiteci su LaScimmiaPensa