Uno dei momenti più attesi di qualsiasi studente durante le scuole medie è sicuramente quello in cui i professori, durante le ore di buco, permettono ai proprio studenti di guardare un film. Questo è quello che è accaduto a una classe in una scuola di Cremona. Tutto molto bello se non fosse per il fatto che il film scelto dagli studenti e al quale il docente ha acconsentito con troppa superficialità è stato Terrifier, horror del 2016 di Damien Leone, il cui secondo recente capitolo, da mesi terrorizza gli spettatori di mezzo mondo. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, alcuni studenti avrebbero addirittura accusati dei malori durante la visione, cosa che ha scatenato l'ira dei genitori. Nessun commento da parte del preside, che tuttavia ha assicurato che l'amministrazione scolastica ha agito nelle modalità previste. Avrebbe inoltre risolto la questione, mettendo a confronto il docente in questione con studenti e genitori. A scagliarsi contro l'istituto è Giovanni Schintu, gestore del cinema Filo.

Lascia davvero senza parole — ha detto al Corriere. La superficialità con la quale il docente ha acconsentito alla visione del film senza nemmeno informarsi sulla tipologia. Lasciando poi agli studenti stessi la scelta ultima di cosa vedere. E questo lascia intendere come il cinema purtroppo e troppo spesso, sia ritenuto da molti un banale momento di intrattenimento.

Questa non è la prima volta che un film proiettato nelle scuole turba giovani studenti italiani. Lo scorso febbraio infatti, come riportato Il Corriere, in una scuola elementare di Gessate sei genitori erano dovuti correre a ritirare i propri figli durante la proiezione de La vita è bella di Roberto Benigni a causa di malessere e pianti a dirotto dei giovani spettatori.

Che ne pensate? Avete visto Terrifier?

