News

Serie TV Mercoledì: perchè ogni episodio contiene la parola “woe”? Il titolo di ogni episodio di Mercoledì contiene la parola "Woe". Ecco cosa significa e come si collega alla Famiglia Addams Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo I titoli degli otto episodi che compongono Mercoledì, serie TV Netflix ambientata nell’Universo Narrativo de La Famiglia Addams, lo avrete sicuramente notato, contengono tutti la stessa parola, ovvero sia “Woe”. Questo termine, come definito dal dizionario di Oxford , è un sostantivo. È usato per descrivere grande miseria, problemi o dolore. Tuttavia questa parola ha anche una relazione con il personaggio originale di Mercoledì. Charles Addams infatti per scegliere il nome della primogenita di Casa Addams si ispirò a una filastrocca, chiamata Monday’s Child, risalente al 1893 che recita così: Monday’s child is fair of face,

Tuesday’s child is full of grace.

Wednesday’s child is full of woe,

Thursday’s child has far to go.

Friday’s child is loving and giving,

Saturday’s child works hard for a living.

And the child born on the Sabbath day

Is bonny and blithe, good and gay.

Come vede infatti, la frase riferita al Mercoledì è proprio il titolo de primo episodio dello show.

Mercoledì sta avendo un gigantesco successo globale e questo potrebbe convincere Netflix a rinnovarla per una seconda stagione. Tant’è vero che gli showrunner Al Gough e Miles Millar stanno già pensando alla seconda stagione. Quest’ultimo, parlando con TV Line qualche giorno fa ha rivelato che nei nuovi episodi vorrà dare più spazio agli altri membri della Famiglia Addams, in particolare Gomez e Morticia interpretati da Luis Guzmán e Catherine Zeta-Jones che abbiamo solo visto di sfuggita nella prima stagione.

Abbiamo appena scalfito la superficie con quei personaggi e gli attori sono fantastici in quei ruoli. Catherine è, credo, un’iconica Morticia. Anche il rapporto tra Mercoledì e Morticia è essenziale per lo show e l’idea che Mercoledì stia cercando di forgiare il proprio percorso al di fuori della famiglia è importante.

Conoscevate questa filastorcca?

Seguiteci su LaScimmiaPensa