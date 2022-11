News

Cinema Zorro, Antonio Banders vorrebbe Tom Holland in un reboot Parlando con Comicbook, Antonio Banderas ha spiegato di voler Tom Holland come protagonista di un eventuale reboot di Zorro Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Ormai lo sappiamo. Siamo nell’era dei reboot e dei remake e dunque è facile pensare che anche il leggendario personaggio di Zorro prima o poi avrà una sua rinascita. L’ultimo a interpretarlo su Antonio Banderas che indossò il costume nero in La maschera di Zorro del 1998 e nel sequel La leggenda di Zorro nel 2005. Proprio l’attore spagnolo, parlando con Comibook, ha aperto ad un eventuale reboot della saga nominando come suo successore Tom Holland, con cui ha lavorato nel recente Uncharted. Se mi chiamassero per fare Zorro, farei quello che Anthony Hopkins ha fatto per me, ovvero passare il testimone – ha detto Banderas quando gli è stato chiesto della possibilità di fare un terzo film della serie Zorro, al ruolo di mentore che Hopkins, nei panni dell’originale Don Diego De La Vega, ha avuto nei film

Quando poi gli è stato chiesto chi vorrebbe vedere nel ruolo principale, ha risposto senza esitazioni.

Tom Holland. Ho fatto Uncharted con lui ed è così energico e divertente e ha anche questa scintilla. Perché no?

Ritroveremo Tom Holland ancora una volta nei panni di Spider-Man in una prossima trilogia cinematografica. Durante un recente episodio del podcast The Hot Mic with Jeff Sneider e John Rocha, l’insider Jeff Sneider ha infatti riportato la notizia che l’attore ha “chiuso un accordo” per l’ancora senza titolo Spider-Man 4, seguito diretto di No Way Home. Sebbene non ancora confermato ufficialmente, Sneider ha detto che il contratto include una nuova Trilogia dedicata all’Uomo Ragno e almeno altre tre apparizioni. Non è chiaro se ciò significhi all’interno dell’MCU o dell’Universo Spider-Man di Sony.

Che ne pensate?

