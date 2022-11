Kanye West vuole Donald Trump come running mate alle presidenziali 2024

Ringalluzzito dopo il suo ritorno su Twitter in seguito alle infelici uscite sugli ebrei , e già fattosi notare con un inopportuno tweet nel quale ha salutato tutti con un bel “shalom” , ora l’artista ha chiesto direttamente alla rete qualcosa di inaspettato ma, come è stato in effetti il risultato del poll, molto “ye” .

First time at Mar-a-Lago

Rain and traffic

Can’t believe I kept President Trump waiting

And I had on jeans Yikes

What you guys think his response was when I asked him to be my running mate in 2024?

— ye (@kanyewest) November 23, 2022