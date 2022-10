News

Ospite di Jimmy Fallon, Jim Carrey ha raccontato di quella volta che il suo agente gli disse che aveva solo 10 minuti di vita

Memoirs and Misinformation è il libro di memorie che Jim Carrey ha scritto e pubblicato nel 2020. Poco dopo l'arrivo nelle librerie andò dunque Jimmy Fallon per promuoverlo. Per l'occasione il giornalista chiese al suo ospite l'ispirazione della copertina e dell'espressione che è ritratta nell'immagine. L'attore canadese ha quindi rivelato che quella era la rappresentazione reale del suo viso mentre scriveva libro alle Hawaii quando il suo agente lo chiamò per dirgli che c'erano dei missili diretti sull'isola e che aveva solo 10 minuti da vivere. La copertina è in realtà la mia faccia dopo che mi è stato detto che avevo 10 minuti di vita – ha raccontato Carrey. Era completamente reale per noi.

La star di Ace Ventura ha detto che dopo aver freneticamente cercato di lasciare l’isola per sfuggire al destino imminente, ha accettato il suo destino e ha salutato gli amici.

A quel punto ho iniziato a pensare: “OK cosa posso fare con quest’ultimo momento di vita”. Ho quindi deciso di fare un elenco di cose di cui essere grato e onestamente non riuscivo a smettere di pensare a cose meravigliose che mi erano successo e le fortune che avevo avuto. È stato piacevole. E sono arrivato a un punto di totale gratitudine circa due minuti di prima di scoprire che in realtà non stava succedendo nulla. Tutto quello che avevo intenzione di fare era chiudere gli occhi ed essere grato perché è stata una bella vita.

Fortunatamente, si è rivelato essere essere un falso allarme e Carrey era perfettamente al sicuro.

Chissà se avremo nuovamente l’occasione di vedere la genialità di Jim Carrey sul grande schermo. Vi ricordiamo infatti che circa un anno fa l’attore canadese a annunciato il suo ritiro parlando con Access Hollywood

Mi ritiro, sono abbastanza serio – aveva spiegato. Se gli angeli portano una sorta di sceneggiatura scritta con inchiostro dorato, questo mi dice che sarà davvero importante che le persone lo vedano, potrei anche tornare. Potrei riprendere lungo la strada, ma ora mi sto prendendo una pausa. Mi piace molto la mia vita tranquilla, e amo davvero dipingere su tela, e amo davvero la mia vita spirituale, e mi sento bene. E questo è qualcosa che potresti non sentire mai dire più da un’altra celebrità. Ho abbastanza. Ho fatto abbastanza. Sono abbastanza.

Dichiarazioni che solo uno come Jim Carrey poteva fare.