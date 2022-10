Condividi l'articolo

Sono passati ormai due anni da quando, nell’ottobre del 2020, Netflix rilasciò la terza e conclusiva stagione di Suburra, apprezzatissima serie tv italiana basata sull’omonimo romanzo di Giancarlo De Cataldo. Tuttavia il tempo non ha raffreddato l’amore dei fan per lo show e questo ha indotto la piattaforma ad annunciare Suburraeterna, serie sequel nella quale torneranno Spadino, Cinaglia, Angelica e Nadia, amatissimi personaggi già presenti nello show madre. Mancherà, ovviamente, l’Aureliano Adami di Alessandro Borghi, morto nel finale della terza stagione. Su Instagram Netflix ha annunciato l’inizio delle riprese e ha rivelato che la serie arriverà sulla piattaforma nel 2023.

Vi ricodiamo che, sebbene Alessandro Borghi non sarà in questo sequel di Suburra, il suo sodalizio con Netflix non si è concluso. Da poco sono infatti iniziate le riprese di Supersex, serie liberamente ispirata alla vita di Rocco Siffredi, il celeberrimo Re del Porno nostrano che sarà appunto interpretato dall’attore romano. Questo segnerà il ritorno di Borghi in una serie tv. Qualche tempo fal’attore aveva espresso le sue perplessità riguardo i prodotti seriali, dopo il successo dello show Diavoli che lo vedeva protagonista.