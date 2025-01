Cinema Nosferatu: la spiegazione del finale del film di Eggers Nosferatu è una bellissima fiaba horror che terrorizza lo spettatore fino al suo epilogo, tanto commovente quanto tragico. Eccone la spiegazione! Di Andrea Angelozzi -

Nosferatu di Robert Eggers si è subito presentato come uno dei film più attesi e di successo del 2025. La fiaba horror, con protagonisti Lily-Rose Depp e Bill Skarsgård, ha centrato nel segno l’attenzione e la considerazione del pubblico, grazie ad una storia avvincente, anche se già nota, e un incedere con un ritmo costante, condito da visioni sconcertanti e atti di puro eroismo.

La figura del vampiro di Nosferatu rivive ancora una volta sullo schermo, questa volta non nei panni del Conte Dracula, ma del Conte Orlok, bestia sanguinaria ossessionata dalla giovane Ellen. Portatore di morte e pestilenza, solo un atto di vero sacrificio e altruismo sarà la chiave per porre fine alla sua maledizione sui poveri sventurati che ne hanno fatto conoscenza.

Nosferatu racchiude un finale inaspettato e commovente, specialmente per chi non ha visto o conosce l’opera dalla quale è tratto, Nosferatu il vampiro del 1922, diretto da Murnau. In questo articolo proveremo a darne una spiegazione dettagliata. Buona lettura!

Nosferatu: trama

Ambientato nella Germania del XIX secolo, il film ci trasporta in un’atmosfera cupa e gotica, dove l’orrore si insinua nell’anima dei protagonisti. La storia ruota attorno a Thomas Hutter (Nicholas Hoult), un giovane agente immobiliare inviato in Transilvania per concludere un affare con il misterioso Conte Orlok.

Giunto nel castello del Conte, Thomas si trova immerso in un’atmosfera lugubre e surreale. Orlok, un essere dall’aspetto inquietante, mostra fin da subito un interesse morboso nei confronti di Ellen, la giovane moglie di Thomas. L’ombra del Nosferatu si allunga sulla vita della coppia, seminando discordia e terrore.

Orlok, legato ad Ellen da un antico patto, decide di trasferirsi nella città dove vive la giovane donna. Con l’arrivo del vampiro, nella cittadina si diffonde un’atmosfera di malessere e paura. Strane malattie iniziano a mietere vittime, e gli abitanti sono tormentati da incubi angoscianti, soprattutto la giovane Ellen, vittima di attacchi epilettici e terribili visioni che iniziano al calare della notte. La ragazza sembra comunicare, nei suoi sogni, proprio con il Nosferatu.

La lotta contro Orlok si fa sempre più aspra, e i protagonisti si trovano a dover affrontare scelte difficili e dolorose. Il destino di Ellen e Thomas è appeso a un filo, mentre la città intera è sull’orlo del collasso. Il Nosferatu, una notte, giunto in casa della ragazza, offre ad Ellen la possibilità di unirsi con lui: molti anni prima, in una notte (scena visibile all’inizio del film) i due avevano sugellato un patto, un legame indissolubile.

Il vampiro intende consacrare questa unione carnale, altrimenti getterà sventura su tutti coloro che Ellen ama. Respinto e ripudiato, il Nosferatu pone fine alle vite delle persone care alla giovane. Ormai messa alle strette, e realizzato che la chiave per porre fine a tutte queste sofferenze è proprio lei, come confermatole dal professor Von Franz (Willem Dafoe). Decide di invocare il Nosferatu, unirsi a lui e trattenerlo fino al sorgere del sole, momento nel quale il demone sarebbe morto.

Così avviene: al canto del gallo il Conte Orlok non riesce a separarsi da lei, e muore in maniera atroce. Thomas, giunto sul luogo dove si è consumato l’atto, non può che piangere la vita della sua novella sposa. Ha salvato tutti, la maledizione è spezzata. La Bella ha, infine, ucciso la Bestia.

Nosferatu: la spiegazione del finale

Il finale di Nosferatu racchiude plurimi significati. Cominciamo col dire che coincide alla perfezione con quello del suo precessore del 1922. In quel caso, però, non venne approfondita la questione sul legame, tanto orrido quanto insolubile, tra il Conte Orlok e Ellen Hutter. Eggers, sin dalla prima scena del film, incentra tutta la vicenda sul perché il vampiro sia ossessionato dalla giovane. Proviamo a fare ordine.

Quando Ellen era solo una bambina, nelle sue notti fatte di sonnambulismo e visioni, ha chiamato a sé un’entità, un demone, che solo lei poteva avvertire. Questo perché, come spiegato da Von Franz, lei è particolarmente ricettiva verso un mondo del quale l’umanità ignora l’esistenza: il mondo dell’occulto, degli spiriti. Non vengono fornite ulteriori spiegazioni in merito. Probabile che, secondo Eggers, stia allo spettatore dover fare uno sforzo per produrre una sua interpretazione ulteriore, dandone quindi solo uno spunto.

In ogni caso, è quanto basta per dare una giustificazione all’ossessione del Nosferatu per Ellen. Il loro è un legame carnale, deviante. La giovane è sia attratta che disgustata dall’orrendo mostro, nonostante sia stata lei stessa a invocarlo. Metafora dell’amore tossico e della pratica del non accettare il rifiuto, questa relazione muove tutte le azioni del terribile Nosferatu che, come abbiamo detto, ricorda ad Ellen di rispettare il suo patto: unirsi a lui fisicamente e sessualmente, che equivale a morire.

Ma deve farlo di sua spontanea volontà perché il legame sia valido. Questo fa sì che la giovane possa anche respingere il mostro, che non la toccherà mai per punirla, ma che lo spingerà a vendicarsi su coloro che lei ama. La figura di Ellen si erge, ben presto, da giovane terrorizzata e in balia degli eventi, a donna forte e matura. Un’eroina che prenderà sulle sue spalle il destino del mondo, sacrificando la sua vita.

Fine già presagita da Von Franz, che aveva letto nel libro occulto trovato nello studio del servo del Nosferatu, il signor Knock. Ci si aspetterebbe che gli “uomini” prendano in mano la situazione e affrontino il vampiro, come magari visto in diverse trasposizioni di Dracula. Ma non è così, soprattutto per chi non ha visto il capolavoro di Murneau. Gli uomini sono inermi, incapaci di agire e contrastare l’ombra di disperazione e morte proiettata dal Nosfreatu.

Ellen è colei che deve porre fine alla storia, sfruttando il suo fortissimo ascendente su Orlok. L’ossessione del vampiro lo porterà alla morte, insieme alla ragazza. Verrà meno ai suoi istinti di predatore e creatura delle tenebre a causa della sua attrazione, divenendo quasi “umano” per la debolezza dimostrata nel cedere alla sua passione carnale, rinunciando alla sua stessa vita. Thomas e i suoi aiutanti, non possono che prendere atto dell’enorme sacrificio della ragazza, finalmente libera dall’oscurità.

Nosferatu: il cast

Bill Skarsgård: Conte Orlok / Nosferatu

Nicholas Hoult: Thomas Hutter

Lily-Rose Depp: Ellen Hutter

Aaron Taylor-Johnson: Friedrich Harding

Emma Corrin: Anna Harding

Willem Dafoe: Professor Albin Eberhart Von Franz

Simon McBurney: Knock

Ralph Ineson: Dr. Wilhelm Sievers

Nosferatu: trailer