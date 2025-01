Elvis Presley: ecco quando sarà svelata l’autopsia effettuata dopo la morte

Condividi l'articolo

Al momento la morte di Elvis, avvenuta nel lontano 1977, è ancora avvolta da mistero

Come morì Elvis Presley, il re del rock and roll e leggenda della musica del ‘900? Per molti anni diverse voci si sono inseguite al riguardo: venne trovato morto, come si sa, il 16 agosto 1977 a faccia in giù sul pavimento del bagno nella sua casa di Memphis, in Tennessee, con il pigiama abbassato alle caviglie.

Tutto s’è detto sulla sua morte improvvisa, chiamando in causa i problemi di salute di cui soffriva, le sostanze di cui faceva uso le più variegate teorie del complotto, come quella in Men in Black che sostiene che Elvis non è morto ma è “tornato a casa”; ossia, che fosse un alieno.