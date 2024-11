Musica

Chi è Claudio Cecchetto, il geniale produttore che ha lanciato gli 883

Condividi l'articolo Claudio Cecchetto è stato uno dei personaggi più influenti nella cultura pop italiana tra anni ’80 e ’90. Gli 883 sono stati solo una delle sue tante intuizioni geniali Se non lo conoscete forse siete troppo giovani, ma chi ha un’età avrà sicuramente sentito parlare di Claudio Cecchetto. Produttore, disc-jockey, presentatore, talent scout e genio visionario che tra anni ’80 e ’90 ha completamente trasformato la cultura pop italiana, rinnovandola e rinfrescandola con trovate moderne, accattivanti e sempre sul pezzo. A partire per esempio dal Gioca Jouer, lanciato a Sanremo nel 1981 e presto diventato tormentone, cosa che è ancora oggi; o dalla fondazione di Radio Deejay, nel 1982, sempre influentissima nel portare in Italia musica internazionale viva ed energica, e attiva nel promuovere anche realtà nostrane con generi allora nuovi come il rap.

Moltissimi i personaggi scoperti e lanciati da Cecchetto – anche tramite Deejay Television, che negli anni ’80 trasmetteva i videoclip musicali più in voga – tra i quali si possono citare Gerry Scotti, Amadeus, Fiorello, Sabrina Salerno, Fabio Volo, Daniele Bossari e Jovanotti, e questo solo per fare alcuni nomi.

C’è lui dietro ad alcuni tormentoni storici meno recenti – People from Ibiza di Sandy Marton, 1984 – e più recenti – La Canzone del Capitano di DJ Francesco, 2003. Dopo aver lanciato gli 883 e dopo l’uscita di Mauro Repetto dal gruppo è stato sempre lui a far entrare Paola e Chiara Iezzi nel complesso come coriste; dopo pochi anni, come sappiamo, hanno avuto un grande successo in duo.

Ha condotto diverse edizioni del Festival di Sanremo e ancora di più del Festivalbar, e in tv è stato sempre molto presente in programmi musicali come Vota la Voce e Io Canto. Sempre su sua iniziativa è nata nel 1987 una delle attrazioni estive più famose d’italia: il famoso Aquafan di Riccione.

Nella serie tv Hanno Ucciso l’Uomo Ragno è interpretato da Roberto Zibetti, negli episodi che dettagliano il suo ruolo fondamentale come talent scout nel lancio degli 883 – Max Pezzali e Mauro Repetto – verso il successo con l’omonima canzone tormentone. Ci aveva visto giusto, e come abbiamo illustrato non è stata certo l’unica volta!

