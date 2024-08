The Mouse Trap: il Trailer finale dell’horror con Topolino killer [VIDEO]

Condividi l'articolo

Vi ricordate di questo film con Topolino assassino? Sta per uscire, ed ecco il trailer finale assolutamente terrificante!

Come ricorderete, nel 2024 Topolino – o almeno, la sua prima versione risalente a Steamboat Willie – è diventato di dominio pubblico e questo significa che come altri personaggi – quali Winnie the Pooh, o Bambi – il personaggio può essere riutilizzato in versione horror. E qualcuno ci ha già pensato.

The Mouse Trap, horror di Jamie Bailey, vede in azione un killer che indossa la celebre maschera e semina terrore in un parco divertimenti, tra alcuni ragazzi rimasti lì dopo la chiusura. L’idea è chiaramente trash e si inserisce in tutto un filone di film da “infanzia rovinata” destinati a quanto pare a segnare gli anni ’20. Negli Stati Uniti uscirà il 6 agosto, mentre per l’Italia bisognerà aspettare.