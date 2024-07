Videogiochi

News Assassin’s Creed Shadows, una petizione chiede di cancellare il gioco: “Insulto alla storia giapponese” Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo La petizione chiede di cancellare l’uscita di Assassin’s Creed Shadows e ha raccolto già quasi 100mila firme Una petizione che ha già raccolto decine di migliaia di firme chiede la cancellazione di Assassin’s Creed Shadows, il nuovo titolo della storica saga Ubisoft che, come sappiamo, sarà ambientato nel Giappone medievale. E proprio del Giappone la petizione richiede di rispettare storia e cultura, cosa che secondo tal Shimizu Toru, che l’ha proposta, il nuovo Assassin’s Creed non sembra voler fare. Si parla di “mancanza di accuratezza storica e rispetto culturale” e si afferma che: “Nel corso di tutta questa storia, Ubisoft continua a fraintendere la vera natura e il ruolo dei samurai. Questo è un grave insulto alla cultura e alla storia giapponese e può anche essere collegato al razzismo asiatico”.

In conclusione: “Chiediamo a Ubisoft di annullare immediatamente l’uscita di Assassin’s Creed Shadows e di mostrare seria ricerca e rispetto per la storia e la cultura giapponese”. Al momento attuale la petizione è giunta a quasi 100k di firme e ha come prossimo obiettivo i 150k. Cosa succederà?

Fonte: Dot Esports

