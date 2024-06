Varie

Rubriche

Approfondimenti Gli alieni sono già sulla Terra e vivono tra noi: lo dice uno studio di Harvard Di Andrea Campana -

Si parlerebbe quindi non di extraterrestri ma di “ultraterrestri”, esseri la cui natura può sfuggire alla nostra comprensione o ai nostri sensi e ai nostri mezzi di ricerca, il che spiegherebbe perché non siamo in grado di trovarli o di riconoscerli per quello che sono. Lo studio si articola in quattro ipotesi di presenza aliena sulla Terra o attorno ad essa.

Ipotesi 1 e 2

La prima è la teoria dei “criptoterrestri”: costoro formerebbero una civiltà non aliena ma terrestre, però tecnologicamente molto più avanzata della nostra, che sarebbe sopravvissuta sul nostro pianeta in qualche modo in segreto e perciò comunque “aliena” dal nostro punto di vista. Ci è facile legare questa ipotesi a molti miti, dalla costruzione delle piramidi o di Stonehenge alla leggenda di Atlantide e così via.

La seconda ipotesi parla di una civiltà tecnologicamente avanzata ma non umana, che a un certo punto nella preistoria si sarebbe evoluta sulla Terra in segreto dando vita a una specie di “ominide-scimmiesco” o a una qualche tipo di dinosauro intelligente, dai connotati sconosciuti.

Ipotesi 3 e 4

La terza ipotesi suggerisce che possano esserci degli alieni o anche umani che vengono dal futuro e che vivono tra noi, in segreto. Se così fosse, possiamo immaginare che avrebbero la tecnologia per nascondersi, camuffarsi oppure creare degli ambienti abitativi per noi impossibili da scoprire.

L’ultima ipotesi è la più affascinante, e parla di “criptoterrestri magici” o “angeli terreni” comparabili a “elfi, fate e ninfe”. Sconfiniamo nel fantasy, insomma, laddove lo studio sostiene: “Mentre la credenza negli extraterrestri è sostenibile, quella in qualcosa come le fate non è semplicemente un’opzione viva per molti scienziati”.

Alieni e/o fate?

In definitiva: questi alieni potrebbero essere versioni alternative o sconosciute degli stessi terrestri la cui presenza si legherebbe a fenomeni apparentemente inspiegabili come quelli degli UFO. Dove potrebbero trovarsi? Secondo lo studio anche nascosti sottoterra, oppure sulla Luna.

Per quanto riguarda l’ipotesi delle “fate”, che connetterebbe l’immaginario fantascientifico con quello fantastico in maniera inedita, i ricercatori insistono: “Anche se questa idea sarà vista con scetticismo da molti scienziati, la natura di diversi UAP è tale che sosteniamo che questa possibilità non debba essere sommariamente scartata e meriti invece genuina considerazione in uno spirito di apertura e umiltà epistemologica”.

Che ne pensate? Ditecelo su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp

Fonte: Newsweek