Curiosità La Foresta Storta: il mistero degli alberi piegati in Polonia [FOTO] Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Questa foresta esiste veramente: si trova in Polonia e nessuno ha mai scoperto perché questi alberi sono piegati in maniera così strana! Questo luogo, detto Krzywy Las (in polacco: Foresta Storta), esiste veramente e si trova nel comune di Nowe Czarnowo, vicino a Gryfino, nel nord-ovest della Polonia. Si tratta di un monumento naturale e protetto, costituito da circa 105 pini alti tra gli 11 e 15 metri e circondati da molti altri alberi regolari. La particolarità, l’avrete già notata: questi pini sono piegati, e tutti allo stesso modo. Ogni pianta si piega verso il nord appena sopra il livello del terreno, poi curva indietro dopo una piegatura media di circa tre metri. Un fenomeno apparentemente inspiegabile, tant’è che nessuno sa perché questi alberi assumono questo aspetto.

La Foresta Storta. Credits: Adam Lederer / Flickr

Di certo, si sa che sono stati piantati tutti attorno al 1930, quasi cento anni fa. Nelle decadi sono state fornite varie spiegazioni al riguardo: la più plausibile è che in qualche modo siano stati piegati artificialmente nel corso della crescita in modo da ottenere forme del legno già preposte alla costruzione di navi, mobili o altri oggetti artificiali.

Un’altra spiegazione sostiene che gli alberi sarebbero stati piegati tutti insieme in questo modo da una tempesta di neve, ma difficile immaginare come abbia potuto fare questo e non semplicemente abbatterli. Insomma, il mistero rimane. Il luogo è comunque aperto al pubblico e molto frequentato dai turisti. Una delle tante incredibili curiosità sul nostro pianeta!

