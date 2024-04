News Perchè nei film in Messico si usa il filtro giallo? Perchè quando viene rappresentato il Messico al cinema o in televisione, spesso si usa il filtro giallo? Ecco le possibili risposte Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Avete mai notato che al cinema il Messico è sempre rappresentato con un filtro giallo? Il fatto che quando una scene viene girata in Messico si usi un filtro giallo è divenuta quasi un meme su internet. Tuttavia ciò non lo rende meno vero. Dunque perchè accade questo? Secondo il sito web TV Tropes, il motivo del cambiamento di filtro è semplicemente quello di indicare un ambiente notevolmente più caldo. Una tinta gialla può essere applicata anche a luoghi come un deserto, piuttosto che a luoghi che si trovano in paesi caldi. Oltre a ciò, può anche aiutare a creare una giustapposizione tra due luoghi, facendo sembrare l’ambiente colorato di giallo più “d’altri tempi”

Tuttavia, secondo il sito web, questo può essere utilizzato anche per creare una rappresentazione negativa di un’area come può essere quella del Messico.

Il giallo in particolare può evocare sentimenti di malattia e ittero, quindi questo potrebbe avere l’effetto aggiuntivo di far sembrare la nuova ambientazione povera, sporca, sudicia e inquinata, soprattutto se scene contrastanti ambientate in luoghi più freddi sono colorate in modo naturale o con toni più freddi si legge

Secondo un rapporto di Matador Network, questa rappresentazione potenzialmente negativa è stata anche criticata e accusata di essere un modo per gli occidentali di creare rappresentazioni “razziste” di paesi stranieri. Un analista aziendale della California, la cui famiglia proviene da India, Pakistan e Afghanistan, ha parlato con Elisabeth Sherman del report e ha detto che coloro che utilizzano il filtro giallo spesso giocano con gli stereotipi. Ha detto:

È sconvolgente. Va di pari passo con il modo in cui gli occidentali razzisti percepiscono questi luoghi e queste persone, soprattutto se si pensa a quanto siano vivaci e colorate le culture di questi paesi. L’applicazione di questi filtri gioca sugli stereotipi su questi luoghi e sulle persone che ci vivono.

