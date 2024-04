Condividi l'articolo

Parla Andie MacDowell

Andie MacDowell è stata immortalata sulla copertina di NewBeauty e per l’occasione ha parlato delle molte attenzioni che i suoi capelli totalmente grigi continuano a suscitare.

Per me, è affascinante che susciti una tale curiosità e interesse nelle persone. Penso anche che sia importante fermarsi e pensare a quell’interesse e a quella curiosità, perché non accadrebbe se fossi un uomo. Succede perché sono una donna. Dobbiamo fare attenzione a questo. Dobbiamo fare attenzione al motivo per il quale c’è interesse nel fatto che io abbia i capelli grici, perché se fossi un uomo, non ci sarebbero dubbi che avrei i capelli grigi, giusto?