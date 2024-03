Videogiochi

News Rise of the Ronin: cosa sappiamo sul gioco più atteso dell’anno [VIDEO] Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Rise of the Ronin è già il gioco più atteso del 2024: ambientato nel Giappone dell’era Edo, promette di eguagliare e superare l’open world di Ghost of Tsushima Rise of the Ronin è in uscita per PlayStation 5 il 22 marzo 2024: uno dei giochi più attesi dell’anno, sarà prodotto da Team Ninja, famoso per i franchise di Dead or Alive e di Ninja Gaiden. Il gioco, da molti già paragonato a Ghost of Tsushima, sarà un open world ambientato nel Giappone dell’ultima era Edo, ossia il prolungato medioevo che nel paese è durato fino a metà ‘800. La storia seguirà la guerra Boshin contro lo shogunato Tokugawa in un momento fondamentale, quello della riapertura (forzata) del Giappone agli occidentali, evento nei quali il protagonista sarà direttamente coinvolto decidendo di parteggiare pro o contro diversi personaggi fondamentali, seguendo quindi un percorso da costruire in base alle scelte effettuale dal player.

Il personaggio protagonista sarà customizzabile, avrà a disposizione una vasta gamma di armi dell’epoca e differenti strumenti tra cui un cavallo, un rampino e persino un aliante. L’open world porterà all’esplorazione di diverse città reali quali Yokohama, Kyoto e la stessa Edo (Tokyo), con una fedeltà storica assoluta.

Ci troveremo quindi nel Giappone vero e proprio e non, come in Ghost of Tsushima, su di una sola isola. Ovviamente largo spazio viene dato all’immersione nella realtà dell’epoca ma c’è un’attenzione particolare, come possiamo vedere, al combat system e al sistema di esplorazione. Sarà il gioco del 2024? Tra pochi giorni lo sapremo.

