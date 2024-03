Red Sonja, Matilda Lutz sul personaggio: “È una donna molto emancipata”

Condividi l'articolo

Secondo Matilda Lutz il film di Red Sonja si discosterà molto dal fumetto, che era molto “orientato sullo sguardo maschile”

Red Sonja, in uscita quest’anno e basato sull’omonimo personaggio dei fumetti, promette di porsi in maniera ben diversa rispetto al materiale originale e di abbracciare una prospettiva femminile e contemporanea, tendenza che ben possiamo constatare in molti film di Hollywood e in molti cinecomic.

Secondo l’attrice protagonista, Matilda Lutz, infatti: “Quel che c’è di diverso da quello che sappiamo di Red Sonja è che era, e il fumetto anche, molto orientata sullo sguardo maschile [very male gaze-oriented], e questa è una storia completamente diversa. [Sonja] è una donna molto emancipata, e questo è quello che mi piace della storia”. Il film, ancora senza una data di uscita ufficiale, sarà diretto da M. J. Bassett, la regista di Deathwatch.