Effetti speciali: un esperto svela i trucchi del cinema [VIDEO] Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Alcuni degli effetti speciali più geniali e imprevedibili: quando li vedete al cinema non li riconoscete! Guardate un po’ quello che ci svela questo tizio Incredibile il video di questo esperto di effetti speciali, tale Scott Pandroll, attivo anche su TikTok, che svela alcuni dei più banali eppure geniali trucchi utilizzati al cinema. Cose che sembrano davvero scontate, come il rumore di una busta di carta che viene attenuato creandone una appositamente di vinile. Oppure le palle da biliardo per una scena in un bar, le quali normalmente cozzando le une contro le altre farebbero un casino tremendo. La soluzione? Dipingere palle da racquetball, che sono fatte di gomma, per farle assomigliare a quelle da biliardo. Così, rumore eliminato e meno grattacapi per i fonici.

Altri trucchi li conosciamo, come quello delle bottiglie rotte in testa durante le scene di colluttazione, che sono ovviamente finte. L’uomo se ne rompe un paio in testa tanto per dare una dimostrazione, e rompe anche una tazza da tè sgretolandola con una mano sola. Bisogna dire che l’effetto è estremamente convincente.

Per finire, Pandroll solleva un bilanciere finto e illustra il funzionamento di una siringa con l’ago che rientra e di un picchetto rompi-ghiaccio, che funziona allo stesso modo. Bisogna capire che il punto non sta nell’idea del trucco, in realtà piuttosto intuitivo, quanto nella perizia nel realizzarlo e nel metterlo in scena. Ci vuole molta più bravura di quanto si pensi. Godetevi il video!

